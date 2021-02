Début d'affluence à la Côte avant un week-end de congé sous le soleil

(Belga) Le baromètre d'affluence à la Côte enregistrait vendredi après-midi une fréquentation déjà importante dans certaines communes balnéaires, à la veille du dernier week-end du congé de détente (Carnaval). À Ostende comme à Knokke-Heist, il s'est coloré de jaune, pour "animé". À Nieuport, Coxyde, Bredene et Blankenberghe, le vert - pour une situation "agréable" - l'emportait encore.

De nombreux plaisanciers sont attendus au littoral pour profiter du soleil sous des températures douces, après une semaine glaciale en début de mois. Les réservations et le taux d'occupation des logements à la mer étaient d'ailleurs en hausse par rapport à la même période l'année passée, donnant le sourire aux agences de locations touristiques de la Côte. Vendredi dernier, l'office de tourisme de Flandre occidentale (Westtoer) avait donc rappelé l'existence de son baromètre d'affluence des communes côtières, afin que chacun puisse consulter l'état de la situation. Ce vendredi après-midi, cette dernière était gérable, selon le commissaire Gregory Desmidt de Knokke-Heist. "On note une plus forte affluence dans des zones limitées aux rues commerçantes, où il y a plus de passage" ou dans le centre d'Ostende, par exemple. La fréquentation est cependant en train d'augmenter, "comme habituellement en période de vacances", indique la police, qui dit tenir la situation à l'oeil. Plusieurs communes ont déployé des agents de sécurité supplémentaires afin d'encadrer la foule éventuelle. (Belga)