Kayleigh, 14 ans, décédée dans un accident à Alost: le jeune conducteur de la voiture sous l'influence de l'alcool

Le jeune homme de 18 ans au volant de la voiture accidentée à Alost le weekend dernier était sous l'emprise de l'alcool, confirme ce vendredi le parquet de Flandre orientale.

Lors de cet accident qui s'est produit vers 2h du matin, Kayleigh Leemans, une adolescente de 14 ans, avait perdu la vie. Elle était montée à bord du véhicule avec trois autres jeunes.

Tout à coup, la voiture avait quitté la route et percuté un camion garé le long de la voirie. La jeune fille était décédée sur les lieux de l'accident tandis que le conducteur, âgé de 18 ans, a été grièvement blessé. Les deux autres occupants, un garçon de 16 ans et une fille de 18 ans, ont également été blessés.

Christophe Hazaer, l'oncle de Kayleigh, s'était confié à nos confrères de VTM. Il avait autorisé sa nièce à se rendre à la foire en lui conseillant d'être prudente. A 3h du matin, il avait reçu un coup de téléphone inattendu. "C’était un ami de Kayleigh. Ils m’ont appelé en pleurant pour me dire que ma nièce et trois autres adolescents étaient dans la voiture qui avait percuté un camion et qu’elle n’avait pas survécu", racontait-il à VTM.

Selon la chaîne flamande, le jeune conducteur possédait un permis provisoire qui ne l’autorisait pas à conduire entre 22h et 6h les vendredi, samedi, dimanche, la veille de jours fériés légaux et les jours fériés légaux. Il ne pouvait pas non plus emmener de passagers ne répondant pas aux conditions pour être guide de conduite, notamment le fait de posséder un permis depuis 8 ans.

Suite à cet accident, le parquet de Flandre orientale a lancé une enquête. Ce vendredi, on apprend donc que le conducteur roulait sous l'influence de l'alcool. L'expert avait déjà écarté une vitesse excessive.