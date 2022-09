Tragédie en Flandre: un couple, tué sur le coup en revenant d'un mariage, laisse deux enfants orphelins

Une terrible tragédie touche une famille flamande, rapportent de nombreux journaux du nord du pays ce lundi matin. Ce week-end, Wim (37 ans) et Joyce (36 ans) de Koningshooikt sont décédés des suites d'un accident de voiture mystérieux alors qu'ils revenaient du mariage d'un couple d'amis célébré à 4 kilomètres de leur domicile.

Vers 3h30 du matin, Wim et Joyce ont tous les deux pris place sur la banquette arrière d'une Porsche Panamera, conduite par l'un de leurs amis. Mais à 100 mètres de chez eux, pour une raison encore indéterminée, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a roulé tout droit sur un rond-point, légèrement en pente, catapultant la Porsche à une dizaine de mètres de là pour finir sur le toit dans le parking d'un centre équestre.

Jean De Grande est le premier témoin arrivé sur les lieux. Il témoigne dans le journal Het Laatste News. Il explique avoir été réveillé par l'énorme "bang"... Mais ne voyait rien. Il s'est alors dirigé vers le centre équestre, alerté par quelqu'un qui appelait à l'aide... "J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide à travers les buissons et je suis allé voir là-bas. J'ai vu une femme allongée et immobile sur le sol du parking. Un homme plein de sang a rampé hors de l'épave. Il était clair que tout le monde avait besoin de soins immédiats..."

Wim et Joyce sont décédés sur le coup. Les autres occupants de la voiture sont gravement blessés. Le couple de Koningshooikt laisse derrière lui deux filles âgées de 9 et 6 ans. Les grands-parents ont témoigné dans la presse. Ils sont très inquiets pour leurs petites-filles: "Vous pensez que cela ne vous arrivera jamais, mais tout à coup, vous avez tous les deux perdu des enfants. C'est le plus grand drame que nous puissions imaginer. Nos petites-filles pensent que maman et papa font un long voyage. Pour eux, ce drame est encore trop abstrait", racontent les parents de Joyce, Dirk Van Roosbroeck (61 ans) et Suzy Vetters (61 ans).

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. Selon plusieurs journaux, le conducteur était le bob de la soirée et n'avait ni bu, ni consommé de drogue. Les personnes présentes dans la voiture étaient amis depuis la maternelle.

Un expert de la circulation a été appelé ce dimanche pour le bon déroulement de l'enquête. Ce rond-point n'est pas connu comme étant accidentogène.