Une explosion de gaz blesse gravement deux habitants à Gand

Deux personnes ont été grièvement blessées lors d'une explosion de gaz survenue dans une maison de la Filips Van Marnixstraat à Gand jeudi, indiquent les pompiers. L'origine de l'explosion est inconnue.



Les deux victimes ont été brûlées et sont grièvement blessées. Elles ont pu être sorties de l'habitation. Après avoir reçu des premiers soins sur place, elles ont été emmenées dans une section spécialisée à l'hôpital. La rue est fermée à la circulation et les services de secours sont sur place. La maison ne présente aucun risque d'effondrement, selon les pompiers. La cause de l'explosion n'est pas encore connue.