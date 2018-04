Une oeuvre d'Arne Quinze en or, estimée à 2,2 millions d'euros, a été volée par une fenêtre à Knokke

Une œuvre d'Arne Quinze d'une valeur de 2,2 millions d'euros a été dérobée dans la nuit de mercredi à jeudi dans une galerie d'art à Knokke. "Natural Golden Chaos" a été réalisée en 2014 à partir d'or 18 carats. La police de la zone Damme/Knokke-Heist a confirmé le vol.

Les voleurs ont passé l'objet de 45 kilos par la fenêtre de la galerie Maruani Mercier et placé celle-ci dans le coffre d'une voiture, selon les images des caméras de vidéo-surveillance.

Selon l'entourage de l'artiste belge, la police n'a pas encore pu intercepter les malfaiteurs. L'objet fait partie de l'exposition "My Secret Garden" et a déjà fait le tour de plusieurs expositions à travers les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie.