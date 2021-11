Une vidéo porno tournée dans une église dans le Limbourg: les deux suspects ont été identifiiés

Les deux suspects d'une sextape tournée dans l'église Saint-Michel de Bree, dans le Limbourg, ont été identifiés, a indiqué jeudi le parquet limbourgeois. La police locale avait ouvert une enquête la veille pour diffusion de matériel pornographique et outrage public aux moeurs.



La vidéo porno, tournée dans le lieu de culte, a fait le tour des réseaux sociaux. Entre-temps, la police a pu identifier et interroger les deux suspects. Ceux-ci ont reconnu les faits. L'homme et la femme en question ont eu des rapports sexuels alors qu'ils se trouvaient devant l'autel. La fabrique d'église a porté plainte.

"Immédiatement après leur audition, les deux suspects ont été déférés devant un magistrat du parquet. Ce dernier les a sermonnés et leur a imposé une procédure de médiation pénale en concertation avec le service des maisons de justice. Ils doivent tous deux suivre une formation qui les fait réfléchir sur les faits commis et leur impact", explique le magistrat de presse, Jeroen Swijsen.

"D'autre part, cette procédure fait appel à un assistant de justice qui contacte les auteurs et les victimes en vue de parvenir à un accord. Ainsi, un signal clair est envoyé à la société et aux suspects en mettant l'accent sur la réparation du préjudice pour les victimes", souligne le parquet du Limbourg.