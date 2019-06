Violent incendie dans une société de traitement de déchets à Kampenhout

Un incendie s'est déclaré, peu après midi mardi, au sein de la société Renewi, spécialisée dans le traitement des déchets de construction, à Kampenhout (Brabant flamand), ont indiqué les pompiers de Louvain. Ces derniers se sont mobilisés en nombre afin de lutter contre les flammes. Les hommes du feu d'Aarschot sont également venus leur prêter main forte avec un camion citerne.



D'après les premières informations, personne n'aurait été blessée dans l'incendie. Un pompier incommodé par la fumée durant l'intervention a toutefois été emmené à l'hôpital.

La cause du sinistre, qui a été maîtrisé aux alentours de 17h00, n'est toujours pas connue. Par mesure de précaution, il est conseillé aux résidents de garder portes et fenêtres closes et d'éteindre leur système de ventilation.