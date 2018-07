Accident mortel de jet-ski aux barrages de l'Eau d'Heure: un Français de 24 ans perd la vie

Une collision entre deux jet-skis est survenue, lundi après-midi, sur le site des barrages de l'Eau d'Heure à Boussu-lez-Walcourt (Froidchapelle). Malgré l'intervention des secours, un Français de 24 ans est décédé de ses blessures. Les faits sont survenus sur le lac du Ry Jaune, à hauteur du Belvédère, non loin du Jet Club Eau d'Heure, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Pour une raison encore indéterminée, deux jet-skis se sont percutés violemment sur le plan d'eau. Les secours en poste sur le site des barrages sont arrivés rapidement sur les lieux et ont procédé à une tentative de réanimation sur un jeune Français de 24 ans. Malgré leurs efforts, ce dernier est décédé sur place. La police de la zone Botha (Botte du Hainaut) s'est rendue sur les lieux pour établir le constat d'usage et déterminer les circonstances de cet accident mortel.