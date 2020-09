Un groupe d'individus agresse des agents de la SNCB en gare de Ath

Alors qu'il commençait sa nuit de travail, un agent d'entretien a assisté à l'agression d'un agent SNCB par trois individus après 22 heures, nous signale un témoin via notre bouton orange Alertez-nous. L'agent d'entretien a alors voulu défendre la victime. Les agresseurs seraient ensuite revenus en plus grand nombre et auraient agressé deux autres agents de la SNCB et l'agent d'entretien.

Des coups de couteau auraient été portés et trois personnes transportées à l'hôpital, depuis ressorties. Contacté par nos soins, un proche d'une des victimes dénonce une agression raciste. "La victime est choquée", insiste-t-il. La police de la zone confirme être intervenue dans la soirée pour une agression en gare de Ath. Le parquet de Tournai confirme également l'agression d'agents SNCB par un groupe de jeunes. Une personne a été privée de liberté à 2 heures 10 cette nuit.

Une enquête et des auditions sont en cours.