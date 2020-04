"C'est n'importe quoi comme excuse", Bertrand Caroy a constaté un relâchement ce weekend

Ce matin, nous évoquions sur notre site le nombre de p-v dressés en Belgique depuis le début des mesures liées à la propagation du coronavirus. La province du Hainaut est la plus verbalisée. Il y a eu beaucoup de contrôles et beaucoup de personnes en infraction, particulièrement dans le Borinage. La zone de police boraine dit constater un relâchement depuis le dernier Conseil national de sécurité.

Rien que ce dimanche, 32 personnes ont été verbalisées dans le Borinage. "Il s'agit surtout de rassemblements interdits et de déplacements non essentiels", précise notre journaliste Justine Roldan Perez en direct dans notre RTLinfo 13 heures. A ses côté, Bertrand Carroy. Il est le responsable du service sécurité routière à la zone de police boraine. Il nous en dit plus: "Ce weekend, on a pu constater qu'il y avait un certain relâchement de certaines personnes (…) Une personne m'a dit samedi qu'il allait chez sa fille pourvoi s'il fallait aller au parc à conteneur. Alors je veux bien qu'on me dise 'je me rends au magasin pour aller faire mes course', 'je me rends au boulanger acheter du pain', etc. Je veux bien l'accepter. Maintenant me dire, je me rends chez ma fille pour voir si je dois aller au parc à conteneur, c'est n'importe quoi comme excuse. Ça, on ne peut pas accepter. "