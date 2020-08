Braquage du restaurant de ses parents à Philippeville: de 4 à 6 ans de prison

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, jeudi matin, quatre personnes poursuivies pour leur implication dans un vol avec violence et une extorsion commis le 13 juillet 2019 à Philippeville. Elles écopent de peines allant jusqu'à six ans de prison ferme.

Les quatre individus, originaire de la région binchoise (province de Hainaut), s'étaient rendus à Philippeville où ils avaient attendu la fermeture d'un restaurant pour s'en prendre aux gérants.

Deux individus masqués et armés d'un taser et d'une clé à douille, qui avaient dans un premier temps repéré les lieux, avaient volé un sac à main et son contenu ainsi que du numéraire. La fille d'un des gérants, à l'origine des faits, attendait dans une voiture avec un quatrième complice. Après les faits, plusieurs retraits bancaires avaient été effectués dans différents bureaux de poste de la province de Hainaut, ce qui a permis d'interpeller les prévenus.

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné la fille des victimes à quatre ans de prison avec sursis probatoire. Les deux braqueurs ont chacun écopés de six ans ferme tandis que le dernier prévenu, resté dans la voiture, a bénéficié d'une suspension probatoire.