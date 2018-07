Charleroi: un homme tire des coups de feu lors d'une altercation

Une altercation entre deux hommes a éclaté, vendredi soir, dans le centre de Charleroi. L'un d'eux a brandi une arme de poing et tiré plusieurs coups de feu en direction du sol. Son adversaire a été atteint au pied.



La dispute s'est produite sur le boulevard de l'Yser, vers 22h00, indique samedi la police locale de Charleroi. Un individu s'est approché d'un passant en proférant des propos inintelligibles. Le ton est monté entre les deux hommes et, celui qui avait été importuné, a finalement sorti une arme de poing et a tiré à plusieurs reprises en direction du sol.

Son adversaire a été atteint au pied soit par un projectile, soit par des éclats. Il n'est que légèrement blessé. La police locale de Charleroi a entendu la victime. Une enquête est en cours.