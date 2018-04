Collision entre une voiture et un camion à Antoing: les deux véhicules s'embrasent après le choc

Un accident entre une voiture et un camion s'est produit dimanche matin à Antoing. Les deux véhicules ont pris feu. On ne déplore aucune victime.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu après 07h20, que deux véhicules étaient en feu entre la rue du Coucou et la chaussée de la Clinckererie à Antoing, près de Tournai. Une autopompe, deux camions-citernes, une ambulance et un SMUR ont été dépêchés sur les lieux.



A l'arrivée des pompiers, un camion et une voiture étaient embrasés à proximité du pont de la ligne de chemin de fer faisant la liaison entre Tournai et Mons. Selon les premiers éléments de l'enquête, un poids lourd qui était stationné a été percuté par une voiture. Le conducteur de la voiture a réussi à s'extirper de son véhicule avant que le feu ne se propage. Ce conducteur a été légèrement blessé et admis en milieu hospitalier à Tournai.