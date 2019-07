Deux personnes plongent dans le canal à Péruwelz pour sauver une conductrice

Une voiture est tombée, mardi en fin d'après-midi, dans le canal Nimy-Blaton à Péruwelz. Une personne a été sauvée de la noyade par des témoins.



Le dispatching de la zone de Wallonie picarde a été alerté, mardi vers 18h15, qu'une voiture était tombée dans les eaux du canal Nimy-Blaton à Roucourt (Péruwelz). Les faits se sont déroulés face aux locaux de la société Gobert-Matériaux. "La voiture était devant moi. J'ai entendu un bruit sourd. Un batelier m'a fait un signe...puis j'ai compris que la voiture était tombée dans l'eau", explique un chauffeur de poids lourd. Le conducteur du camion et une autre personne ont plongé dans le canal, ont nagé jusqu'à la voiture qui était immergée, puis ont réussi à sortir la conductrice qui était toujours au volant de la voiture. Vivante, cette dame a été admise au centre des urgences du site Union à Tournai. Très rapidement sur les lieux, les plongeurs de la zone Wapi ont entrepris des recherches afin de trouver la fille de la conductrice. "Fort heureusement, on a appris que cette dame était seule dans sa voiture et que sa fille était chez des parents", a indiqué vers 19h30 le lieutenant José Recuero qui a dirigé l'intervention.