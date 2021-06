Ghlin abrite le plus grand centre de secours de Wallonie: "Une meilleure coordination de l’ensemble des interventions au profit de la population"

L'ancien site de la protection civile de Ghlin est désormais occupé par la Croix-Rouge. Il devient le plus grand centre de secours Croix-Rouge de Wallonie et regroupe le centre de secours de Mons et celui de la Haute Senne, qui était basé au Roeulx.



Le centre multifonctionnel, installé sur un vaste terrain de 7 hectares, compte une dizaine de véhicules de secours, un dispatching et des dortoirs. Il occupe 40 salariés et 150 volontaires. "Les apports de la discipline D1, ce sont les pompiers, D2 pour les services d’urgence et la police, la discipline D3. Cela va permettre une bien meilleure coordination de l’ensemble des interventions, et ceci, bien évidemment, au profit de la population", explique Bruno De Meue, directeur du département secours wallon de la Croix-Rouge de Belgique.

A l'avenir, la Province de Hainaut, propriétaire du site, veut regrouper tous les métiers de la sécurité sur le site. Un stand de tir pour la police fédérale est envisagé ainsi qu'un centre logistique pour les services de secours. La Province a par ailleurs interpellé la ministre de l'intérieur pour qu'une antenne de la protection civile puisse occuper à nouveau le site.