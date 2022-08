Grave accident à Estaimpuis: les trois blessés ont dû être désincarcérés

Un grave accident, impliquant deux voitures, s'est produit vendredi en fin de matinée dans l'entité d'Estaimpuis, entre Tournai et Mouscron. Les deux véhicules ont été désincarcérés par les pompiers de la zone Wapi. Trois personnes ont été admises en milieu hospitalier, indiquent les secouristes.

Des secours de plusieurs casernes mobilisés

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, vers 10h00, qu'un accident de la route s'était déroulé le long de la chaussée d'Estaimpuis à Évregnies, dans l'entité d'Estaimpuis. Venant de diverses casernes, trois ambulances, deux SMUR, un camion de désincarcération et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

Pour une raison que l'enquête devra tenter de déterminer, deux voitures sont entrées en collision frontale. "Dans un des véhicules impliqués, le conducteur était coincé et blessé. L'homme, qui était seul à bord, a été désincarcéré. Il a été pris en charge par les urgentistes et admis en milieu hospitalier. On ignore son état de santé", explique le capitaine Charles Ysenbaert, qui a dirigé l'intervention.

Dans la seconde voiture, un couple âgé d'une soixantaine d'années était également bloqué dans les tôles de son véhicule. "Ces deux personnes, également blessées à des degrés divers, ont été désincarcérées puis transférées en milieu hospitalier", précise l'officier. Les trois victimes, dont on ignore pour l'instant l'état de santé, ont été hospitalisées à Mouscron et Tournai.