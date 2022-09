Grève sauvage au TEC Mons-Borinage: "Je trouve cela honteux pour un 1er septembre"

De nombreux témoignages nous sont parvenus ce matin via notre bouton orange Alertez-nous. Une grève spontanée et donc sauvage a été lancée dans les dépôts de Mons et d’Eugies, perturbant énormément toutes les lignes de la région.

Cette grève a été décidée par les chauffeurs eux-mêmes. "C’est en partie dû au fait qu’il n’est pas possible d’attribuer les congés", explique Renaud Wallet, représentant CGSLB, à nos confrères de Sud Presse. "La plupart des congés sont refusés, à cause du manque de personnel, de l’absentéisme, des difficultés de recruter de nouveaux chauffeurs", détaille-t-il.

Selon nos confrères, cette grève a provoqué l’annulation d’une réunion qui était justement prévue sur le sujet à 13h30. Direction et syndicats vont se rencontrer mais les chauffeurs seraient déterminés à prolonger leur grève jusqu’à la fin de la semaine.

En attendant, les navetteurs sont dépités. "Pas de bus depuis 4h53 du matin. J’ai attendu celui de 5h25 rien, 6h06 rien et 6h09 rien. Je trouve cela honteux que pour un premier septembre que le service TEC fasse une grève sauvage", enrage Jérémy via Alertez-nous. "Aucun bus TEC ne circule dans la région du Borinage. Aucune information n'est disponible sur le site, ni au call center, malgré la mise à jour (supposée) de ce matin", dénonce Sébastian. "Pas de bus Tec sur la ligne 15 aujourd’hui. Grève ? Pas de chauffeur ? Aucune information. Très chouette pour la rentrée scolaire !", assène une "maman en colère". "Les dépôts de Mons et d'Eugies sont bloqués. Ils n'ont prévenu personne ! Un 1er septembre... une honte pour nous enfants", déplore un autre témoignage.