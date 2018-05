Grosse frayeur pour un conducteur à Luttre: il percute le ballast tombé du pont de chemin de fer et manque d'être emporté par les flots

Un conducteur circulant à Luttre dans la rue de Ronquières, qui longe le cour d'eau, a eu une belle frayeur ce jeudi en fin d'après-midi. Alors qu'il allait passé sous un pont de chemin de fer, le ballast (le lit de gravier sur lequel repose la ligne de chemin de fer) a été emporté par les averses et s'est effondré sur la route en contrebas.



Le véhicule a percuté le ballast et ensuite failli être emporté vers le cour d'eau situé à proximité. Par chance, la voiture est restée coincée et n'a plus bougé jusqu'à l'intervention des secours.



Une des deux lignes passant sur le pont a été interdite à la circulation . Les trains roulent sur l'autre ligne en attendant que les réparations soient terminées.



Photos de Fabian Vanhove





Des lignes de chemin de fer perturbées



La circulation ferroviaire est perturbée ce jeudi sur les lignes 124 reliant Bruxelles à Charleroi et 96 entre Bruxelles et Mons, indique Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Les orages et trombes d'eau qui se sont abattus sur le sud de la Belgique en fin d'après-midi ont provoqué des coulées de boue qui obstruent les voies.



Sur la ligne 124, le trafic a été momentanément interrompu à hauteur de Luttre, ce qui engendre des perturbations sur toute la ligne, précise le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré. Entre Bruxelles et Mons, sur la ligne 96, la boue s'est répandue sur les voies à hauteur de Hennuyères et l'eau a altéré les systèmes de signalisation. Après avoir été temporairement suspendu, "le trafic a repris sur les deux lignes, mais à vitesse limitée", ajoute Frédéric Sacré.