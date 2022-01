Le système de poubelles change à Frameries: voici ce que risquent ceux qui ne le respectent pas

Fini le sac poubelle blanc à Frameries. Deux nouveaux sacs ont fait leur apparition le 18 novembre, le vert pour les déchets organiques et le moka pour les déchets résiduels. Une période de tolérance avait été établie pour permettre à la population de s’adapter à ce changement. Elle est désormais terminée.

Un nouveau schéma de collecte des ordures ménagères est d'application depuis la fin de l'année dernière à Frameries. Il a été mis en place par l'intercommunale Hygea qui collecte les déchets dans la zone. Terminé le sac poubelle blanc dans lequel on mettait les déchets organiques et résiduels.

Deux nouveaux sacs poubelles ont fait leur apparition depuis le 18 novembre : le vert et le moka. Dans le sac vert, les habitants doivent mettre leurs déchets de nourriture et mouchoirs (déchets organiques) et dans le sac moka, on peut y placer des langes, des serviettes hygiéniques, des litières, crottes de chiens.

Une amende entre 50 et 100.000 euros

"Depuis ce premier janvier, Hygea ne ramasse plus les sacs blancs, explique Romy Cordivani, responsable communication de la commune de Frameries. Exceptionnellement, nous avons procédé à une phase d’assainissement après la phase de sensibilisation. Maintenant, nous avons commencé la phase de répression. Si le citoyen ne respecte pas ce nouveau schéma de collecte, il risque une amende entre 50 et 100.000 euros."

Le Plan Wallon des Déchets Ressources prévoit qu’en 2025, les déchets organiques devront obligatoirement être collectés séparément partout en Wallonie. L’objectif de ce nouveau système est de mieux trier les déchets et de réduire leur quantité. Selon la commune, le premier bilan est positif, avec une diminution de 15% des déchets.