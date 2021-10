Le Tour de France 2022 fera étape en Belgique, pour le plus grand bonheur des commerçants et restaurateurs: "On attend que ça"

Le tracé du prochain Tour de France cycliste sera dévoilé ce jeudi. Et on sait déjà que ce tour passera par la Belgique.

Une des étapes du Tour de France 2022 partira de Binche! Et les Binchois sont plutôt ravis. C'est la deuxième fois que la grande Boucle passera par la cité du gille. Les coureurs avaient déjà fait étape à Binche en 2019. Un énorme coup de projecteur sur la ville. "Les gens auront envie de faire du tourisme chez nous, venir visiter nos remparts, etc. C'est une image de Binche à l'international qui est vraiment positive", estime Frédérique Dever, présidente de l'association des commerçants et des indépendants Binchois.

Mais pour certains commerçants, le passage du tour en 2019 avait causé quelques soucis: "Les gens qui viennent faire leurs courses, déjà en temps normal, le problème à Binche, c'est le parking. Donc le soucis quand il y a une course comme ça, c'est que la ville est complètement bouclée. Donc pour certains commerçants ce ne sera pas positif", déplore cette commerçante interrogée par notre journaliste.

Les restaurateurs, eux, sont ravis de revivre cette expérience comme David, gérant de deux cafés sur la Grand Place : "Je pense que les retombées sont toujours positives, ça permet de faire voir la ville. Si on a le soleil et le tour, on a tout!"

Juste à côté, dans son restaurant, Michael croise souvent des clients qui ont découvert la ville grâce au Tour de France qui avait fait étape à Binche en 2019 : "Il y a énormément de personnes, de touristes qui s'arrêtent, et qui font des photos en disant 'on a découvert Binche grâce à la télé, les hélicoptères". Et le restaurateur pense déjà au Jour J : "On va préparer l'équipe, nos stocks, on est chaud patates! On attend que ça", termine-t-il.