Rupture de canalisation en série: Liège, Mouscron et Nivelles touchés

Plusieurs entités wallonnes ont été touchées par des ruptures de canalisation et autre fuite d’eau ce dimanche matin. C'est le cas de Mouscron, Liège et Nivelles.





Rupture d'une importante canalisation d'eau à Mouscron

Une très grosse canalisation d'eau alimentant la Flandre s'est rompue dimanche matin à Dottignies, dans l'entité de Mouscron. La fuite a été jugulée vers 09h30. Les pompiers, qui ont sécurisé les lieux, procédaient à la vidange des caves des proches habitations. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 04h50, qu'une grosse canalisation de la SWDE (Société wallonne des eaux) s'était rompue rue Alphonse Poullet à Dottignies. Plusieurs véhicules d'intervention ont rapidement été dépêchés sur les lieux. C'est un véritable geyser qui sortait de la route à l'arrivée des premiers secours. Par usure, une fuite s'est produite en sous-sol sur une canalisation de 450 mm de diamètre. "Dans une telle conduite, la pression est énorme. Un atelier et les caves de plusieurs maisons en contrebas ont été inondés (50 cm d'eau). On a placé des sacs pour protéger les habitations mais aussi pour diriger le flux de l'eau vers le milieu de la rue. La route s'est en partie effondrée. On procède actuellement à la vidange des caves", expliquait le capitaine Harold Vaesken.

Le pompage de l'eau est opéré en Wallonie. L'eau est ensuite envoyée en Flandre. Bien que la conduite défectueuse soit propriété de la SWDE, la gestion du réseau est assurée par la société flamande Watergroep. C'est cette dernière qui a dû effectuer la fermeture de diverses vannes afin que la conduite soit désaffectée. La fuite a été stoppée vers 09h30. Après déblaiement des lieux, il faudra procéder à la réparation de cette fuite.

Importante rupture de canalisation d'eau et plan d'urgence déclenché à Nivelles

Une importante rupture de canalisation a été constatée, dimanche matin à Nivelles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Le plan communal d'urgence a été déclenché jusqu'à 15h, a précisé le bourgmestre nivellois. Jusqu'à 3.500 foyers se sont retrouvés sans eau, avant que la situation ne s'améliore progressivement. Un coup dur, vu les températures très élevées de la journée.



Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir, vers 6h15, sur la chaussée de Namur. La rupture d'une canalisation de distribution d'eau y a provoqué un affaissement de voirie. "Les informations communiquées par l'ingénieur de la Société wallonne des eaux (SWDE) nous laissent à penser qu'une interruption générale de distribution pourrait se produire à Nivelles cet après-midi, raison pour laquelle je viens de déclencher le plan communal d'urgence", a expliqué le bourgmestre Pierre Huart.



Durant l'après-midi, un camion-citerne a été envoyé pour approvisionner les riverains en eau, comme a pu le constater nos journalistes Aurélie Henneton et Gaëtan Zanchetta.



Ce dimanche soir, à Nivelles, tout (ou presque) est rentré dans l'ordre. La cause du problème concerne une conduite de gros calibre, qui s'est cassée net. Elle alimente un château d'eau pour le centre-ville. Celui-ci s'est vidé suite à la fuite. Des incidents en cascade se sont succédés, et un autre élément en plomb a cédé, ce qui a post-posé le retour à la normale, prévu initialement vers 18-19H. La situation devrait être totalement rétablie en milieu de soirée.



Importante fuite d'eau à Liège



Une importante fuite d'eau souterraine s'est produite dimanche matin à Liège, a indiqué la zone de police liégeoise.



Pour une raison encore indéterminée, une fuite d'eau souterraine s'est déclarée dimanche vers 9h00, à hauteur du numéro 78 de la rue Volière de Liège. Le service des eaux ainsi que le Service de la Sécurité et de la Salubrité publiques se sont rendus sur place. Les services de police liégeois les ont rejoints afin de mettre en place une signalisation autour de l'incident. "La rue Pierreuse, dans son tronçon compris entre la rue Fond Saint-Servais et le carrefour Péri-Volière, a été fermée à la circulation, piétons et véhicules. Elle le restera le temps de la durée des travaux", a expliqué la zone de police liégeoise.