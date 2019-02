Rodrick, 20 ans, retrouvé mort près d'une discothèque à Tournai: "Mon cousin n’était pas du genre à s’absenter sans donner de nouvelles"

Rodrick Maurel, porté disparu dans la nuit de vendredi à samedi, a été retrouvé mort ce matin, non loin de la discothèque le "Come Back" à Tournai. C'est sur le parking de l'établissement qu'il avait été vu pour la dernière fois, à 03h30 du matin. La victime gisait à proximité du complexe VW et de la Carrosserie de l'Escaut. Selon certaines informations, le corps du défunt portait des marques. Une autopsie aura lieu aujourd'hui.

"La nuit de samedi à dimanche, vers 03h30, Rodrick Maurel a quitté précipitamment la boîte le 'Come Back', implanté à la chaussée de Bruxelles à Tournai. Il est parti en courant vers le parking. Depuis, on ne l'a plus revu, on a perdu sa trace. Un avis de disparition avait été lancé", précise Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.





"Les circonstances de la mort et le lieu du décès sont à déterminer"



Dans les colonnes de Sudpresse ce mardi, le cousin de Rodrick, Damien Van Braban, confie son incompréhension. "Mon cousin n’était pas du genre à s’absenter sans donner de nouvelles", explique le jeune homme. Avant d'ajouter: "Très proche de sa maman, il l’aurait d’office appelée, même s’il avait bu un verre. Cette absence de nouvelles nous a donc malheureusement fait penser au pire, même si on espère évidemment toujours se tromper. Là, toute notre famille est abasourdie par ce drame".

Les circonstances de la mort n'étant pas déterminées, une instruction a été ouverte. "Une instruction, pour homicide volontaire à charge de X, a été ouverte ce lundi par la juge Véronique Hanton. Les circonstances de la mort et le lieu du décès sont à déterminer. Un examen externe du corps a été pratiqué et une autopsie de la victime aura lieu mardi. Un médecin légiste et les enquêteurs de la 'Des Team' (police scientifique de la PJF) de Tournai sont descendus sur les lieux où le corps a été retrouvé", expliquait lundi en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.