Samuel, 29 ans, a disparu depuis le mois dernier: l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet de Charleroi, la police demande aux médias de diffuser un avis de recherche.

Depuis le 31 janvier 2020, Samuel Dumont, un homme âgé de 29 ans, ne s'est plus manifesté. Samuel mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns, une barbe et un piercing au menton.

Habituellement, il porte un pantalon de travail, des bottines et un bonnet.

Si vous avez vu Samuel Dumont ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, la police vous invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu ou via ce lien.