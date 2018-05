Thulin: quand un bureau de poste à l’abandon se transforme en succès wallon

Excellent bilan pour le point poste communal de Thulin sur la commune d'Hensies. Il a ouvert il y a 10 ans lorsque la poste a décidé de fermer son bureau local. A l'époque, l'appel d'offre lancé pour installer un point poste dans l'un des commerces du village n'avait pas été concluant. Conséquence la commune, voulant continuer à assurer un service pour ses citoyens avait décidé de l'installer dans les bureaux du CPAS.

Retour sur une success story à Thulin dans l'entité de Hensies. Le point poste est en place depuis 10 ans. Un point qui est géré par la commune puisqu'aucune entreprise privée n'avait voulu le développer à l'époque. Aujourd'hui, il est un des plus fréquenté de Wallonie. Avec plus de 9000 clients par an. Ce point poste maintenu dans le village est un vrai plus pour la population. "Pour acheter des timbres, déposer des colis ou les réceptionner…", détaille une habitante au micro de Nathalie Pierard pour Bel RTL. "C’est bien qu’il y’en ait encore dans les villages. Il en faudrait encore plus", ajoute une autre.





Il y a 10 ans, la Poste fermait son bureau de Thulin. Aucun commerce ne semblait enclin à accueillir le point poste. Du coup la commune a décidé de l’installer au sein du bâtiment du CPAS. Son président explique: "C’est pour nous un lien social pour tout le village et tous les concitoyens." Un point poste qui avec plus de 9000 clients par an et l’un des plus fréquenté de toute la Wallonie. Marc Franc, manager du point poste, conclut: "Malgré déjà ses 10 ans d’existence, le point poste continue à être en progression que ce soit dans le nombre de contacts, dans le chiffre d’affaires des valeurs d’affranchissements ou dans des paquets, des colis. C’est un point poste qui continue de bien évoluer malgré le fait que l’environnement lui n’évolue pas forcement. Il n’y a pas plus de population qu’avant. C’est très positif."