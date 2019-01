Tournai: une voiture française prend des axes à contresens et force deux barrages policiers

Une voiture immatriculée en France a forcé samedi soir deux barrages à Tournai. La police a ouvert le feu tandis que les fuyards ont pris la direction de la France. Une information judiciaire est ouverte de part et d'autre de la frontière, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Tournai.

Les faits se sont déroulés samedi soir sur les boulevards périphériques à Tournai. Vers 21h00, une voiture immatriculée en France a d'abord évité un premier contrôle de la police à hauteur du rond-point du complexe cinématographique Imagix. Six personnes étaient à bord de ce véhicule.



Après avoir pris le rond-point en sens inverse, la voiture a remonté le boulevard Delwart à contre-sens en direction du pont Delwart. Après avoir franchi la berme centrale qui sépare les bandes de roulage, le véhicule en fuite s'est dirigé vers le rond-point de l'Europe où un second barrage de la police de Tournai avait été disposé. La voiture a une nouvelle fois forcé ce barrage, mettant en danger une policière. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu. Le conducteur a néanmoins réussi à prendre la fuite en direction de l'avenue de Maire, puis est monté sur l'autoroute A8-E429 à hauteur de Froyennes (Tournai).



Le véhicule en fuite a pris la direction de la France. "Personne n'a été blessé au niveau des forces de l'ordre. La policière qui a failli être renversée a cependant été fortement choquée. Une enquête transfrontalière a été ouverte via le CCPD, le centre de coopération policière et douanière", indiquait lundi en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai.