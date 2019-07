Un important incendie se déclare à Mouscron: 4 habitations en proie aux flammes

Un très gros incendie s'est déclaré à Mouscron, u 21 rue du Roitelet. Il a atteint 4 maisons. La bourgmestre est actuellement sur place. Les pompiers luttent contre les flammes. 8 personnes ont été prises en charge, il n'y a pas de blessé.

"L'incendie a détruit totalement deux maisons. Une troisième est fortement impactée et on a réussi à préserver une quatrième. Le travail n'a pas été facile car ce sont des maisons fortement accolées et qui sont presque communicantes dont le travail n'a pas été évident", éclaire le commandant Olivier Lowagie joint par notre journaliste Vincent Chevalier.

Trois autopompes, une auto-échelle et des moyens logistiques ont été dépêchés sur place. Les pompiers doivent désormais procéder au déblayage du site.