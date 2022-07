Une famille décimée dans un incendie au Roeulx: "On est tous sous le choc"

Une famille de 5 personnes décède dans l'incendie d'une maison au Roeulx la nuit de samedi à dimanche. Rapidement, toute l’habitation s’est embrasée.

Antoine, un voisin, a entendu des vitres exploser. Il a tenté d’intervenir avec sa compagne en attendant l’arrivée des pompiers. En vain. "Malheureusement, la chaleur était trop intense de l'autre côté de la route. Le premier réflexe qu'on a eu est d'aller chez les voisins, les réveiller. On n'a pas pu approcher de la maison malgré les cris à travers l'incendie."

Ma fille a entendu des cris

Pour rappel, les cinq occupants de la maison sont tous décédés. Muriel, elle, habite juste derrière l'habitation incendiée cette nuit. Difficile pour elle de n pas avoir pu les aider : "Ma fille a entendu des cris. Au départ, nous pensions que c'étaient des intrus comme ça arrive souvent. Après, en regardant bien, il y avait de la fumée et des flammes qui sortaient. On est sorti. Il y avait déjà deux voisins qui essayaient d'ouvrir les volets, car apparemment, les personnes n'y arrivaient pas. Mon mari a lancé des outils et nous sommes venus par les jardins."

Dans le quartier, ce matin, l'émotion est vive. Les larmes aux yeux, Linda nous raconte : "On est tous sous le choc. Tout le quartier est sous le choc. On ne les connaissait que très peu, car il n'y a que peu de temps qu'ils étaient installés dans cette maison, mais j'avoue que nous sommes tous retournés. Les services de secours ont été extrêmement vigilants et rapides", conclut-elle.