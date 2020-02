Amélie craint pour la santé de son fils: elle vit dans un logement social infesté par les rats

Ce lundi soir après le RTL INFO 19H, les équipes du magazine "Images à l'appui" aborderont le cas d'une mère de famille d'Amay (province de Liège). Elle vit depuis 8 ans dans un logement social infesté par les rats. Elle craint pour la santé de son fils.

"La situation est invivable. On retrouve des rats morts et des rats vivants en plus des excréments. Ça commence à faire beaucoup", lâche Amélie, la maman.

Les rongeurs auraient élu domicile dans pas moins de 4 habitations voisines. La mère de famille est choquée par cette nouvelle et elle ne se doute pas que les problèmes ne font que commencer. "Il y a de fortes odeurs qui ressortent. On a retrouvé des excréments un peu partout y compris dans les chambres, de l'urine dans les casseroles. C'est intenable, irrespirable. On ne sait plus dormir la nuit."

Le fils d'Amélie est atteint d'un déficit immunitaire. Selon le professionnel qui suit le petit garçon, ce souci serait directement lié à son environnement. "Il y a plein de maladies véhiculées par les rats, pour certaines très dangereuse. L'ORL a fait des tests allergènes. Elle m'a clairement dit que tous les tests étaient négatifs et que cela ne pouvait être que les rats qui rendaient mon fils malade", ajoute Amélie.

