Awans, Seraing, Sprimont, ... la distribution du courrier perturbée sur plusieurs communes en région liégeoise

Un mouvement de grève a été embrayé en début de semaine par une partie du personnel Bpost dans plusieurs centres de distribution en région liégeoise. C'est l'un de nos lecteurs qui s'inquiétait de ne pas avoir arriver ses places de concert dans sa boîte aux lettres qui nous avertis via le bouton orange Alertez-nous. Renseignements pris, les centres de distribution d'Awans (+Ans, Grâce-Hollogne et Juprelle), de Seraing (+Flémalle et Sain-Nicolas) mais également celui de Sprimont (+Spa et Chaudfontaine) sont impactés.

Résultat, "la distribution du courrier est très fortement perturbée voire quasiment à l'arrêt", explique l'une des porte-paroles de Bpost. Les journaux, eux, ont été distribués. Moins de 50% du personnel continue de travailler. Une réunion de concertation a eu lieu hier entre les représentants syndicaux et la direction mais n'a pu aboutir à un accord. Une nouvelle réunion est prévue au programme.

L'origine du mouvement de grève serait lié à une réorganisation des centres de distribution.