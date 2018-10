Bagarre à Verviers: deux quadragénaires se frappent à l'aide d'une pelle et d'une hache

Deux quadragénaires ont été surpris ce samedi en train de se porter des coups à l'aide d'une hache et d'une pelle à Verviers, a indiqué dans l'après-midi le parquet de Liège.

Il était près de 15h30 ce samedi quand une violente altercation a éclaté entre deux individus qui se trouvaient dans le quartier de Hodimont, à Verviers. Pour une raison encore indéterminée, un homme de 47 ans et un autre de 49 ans ont commencé à se rouer de coups sur la voie publique.

Si dans un premier temps ils ont utilisé leur poing, ils se sont ensuite munis d'une hache et d'une pelle. Ils ont finalement été interpellés par les forces de l'ordre et transportés à l'hôpital le plus proche.

"Leurs blessures ne sont que superficielles. Leurs jours ne sont donc pas en danger", a souligné ce samedi après-midi le parquet de Liège, avant d'ajouter que les deux suspects seront entendus dans le courant de la journée et probablement déférés.