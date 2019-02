Chantal Humblet a été retrouvée morte ce mardi à Hannut: avez-vous vu des suspects ou la voiture de la victime?

Dans la soirée du mardi 31 mai 2016, le corps sans vie de Madame Chantal HUMBLET a été retrouvé à son domicile situé Voie de Liège à Lens-Saint-Remy dans l'entité d'Hannut. Sur demande de la police fédérale, nous diffusons cet avis de recherche.

Madame Humblet était pédicure et exerçait à son domicile et dans la région d'Hannut. Dans le cadre de cette enquête, les services de police sont à la recherche de personnes qui auraient eu un contact avec la victime le mardi 31 mai.



Son véhicule, une Audi Q5 de 2011 bleu foncé et immatriculé 1 CAX 532, a été volé et retrouvé le vendredi 3 juin devant le n°2 de la rue Baillerie à Vieux-Waleffe.





Avez-vous vu des agissements suspects ou la voiture de la victime?



Les enquêteurs demandent à toute personne ayant vu des agissements suspects dans cette rue de se manifester. Il est aussi demandé à toute personne qui aurait vu circuler ce véhicule entre le mardi 31 mai et le vendredi 3 juin de se manifester.



Si vous avez été en contact avec la victime le mardi 31 mai ou si vous avez vu des agissements suspects près de son habitation ou près du lieu de découverte du véhicule ou si vous avez vu ce véhicule entre le 31 mai et le 3 juin, veuillez prendre contact avec les enquêteurs. Discrétion assurée.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.