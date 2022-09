Grâce-Hollogne: venu régler un différend, un homme tombe dans un guet-apens

Un homme a été mis à la disposition d'un juge d'instruction, avec demande de mandat d'arrêt, pour divers faits survenus vendredi en fin d'après-midi à Grâce-Hollogne. Ils se sont produit à la suite d'un différend avec un autre individu, a communiqué samedi matin la justice liégeoise. L'homme a notamment porté des coups de batte de baseball et incendié la voiture d'une de ses connaissances.

Le piège

La scène se déroule vendredi après-midi à Grâce-Hollogne. L'auteur des faits prend contact avec la victime, un autre homme, lui demandant de passer chez lui pour régler un désaccord. Ce dernier s'exécute et emprunte la voiture de son frère pour s'y rendre. Sur place, la victime est accueillie par l'homme avec une batte de baseball, et essuie plusieurs coups sur la voie publique.

Blessée, la personne prend la fuite et parvient à se réfugier dans le voisinage. Son agresseur prend alors la voiture avec laquelle la victime est venue pour la localiser. Il lui propose de l'emmener à l'hôpital le plus proche afin de recevoir des soins, ce qu'elle refuse. Furieux de ce refus, il menace de mettre le feu à la voiture et s'exécute quelques instants plus tard. Le véhicule a d'ailleurs été retrouvé incendié non loin.

Avertie des faits, la police de la zone Grâce-Hollogne/Awans a localisé l'individu et l'a privé de liberté. Déféré au parquet de Liège samedi matin, un mandat d'arrêt a été requis à son encontre. Le magistrat de garde a mis son dossier à l'instruction pour coups et blessures, port d'arme prohibée, vol de voiture et incendie volontaire. L'homme est connu de la justice liégeoise.