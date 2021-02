Le corps de Christophe D'Hondt, disparu, retrouvé dans la Meuse à Seraing

Le corps sans vie d'un homme qui avait disparu le 7 février a été repêché dans la Meuse à Seraing, a indiqué la police fédérale mardi soir. L'homme avait fait l'objet plus tôt dans la journée d'un avis de recherche, car sa disparition avait été jugée inquiétante.

Depuis une dizaine de jours, la famille de Christophe D'Hondt était à sa recherche. Ce mardi, on apprend que le corps de Christophe a été retrouvé dans La Meuse d'après SudPresse. Dans la soirée du dimanche 7 février 2021, Christophe D'HONDT, âgé de 40 ans, a abandonné son véhicule avenue Greiner à Seraing après un accident. Depuis, il ne s'était plus manifesté. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training noir, une veste grise et une écharpe orange.

Son père, qui est conseiller communal PTB à Saint-Nicolas, avait de son côté diffusé sa photo accompagnée d'un message sur les réseaux sociaux. Un médecin légiste a été envoyé sur les lieux pour déterminer les circonstances de la mort.