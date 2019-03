Liège: la liaison E25-E40 restera fermée plusieurs nuits

La liaison E25-E40 à Liège sera fermée durant cinq nuits consécutives, de 21h00 à 06h00, à compter de dimanche prochain pour y effectuer des travaux trimestriels d'entretien, a annoncé mardi la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) par communiqué.

Cette fermeture de nuit portera sur les deux sens de circulation, entre Avroy et Chênée, du dimanche 10 mars le soir au vendredi 15 mars le matin. La circulation sera également réduite à une seule voie pendant ces mêmes nuits entre les sorties Embourg et Chênée et entre les sorties Bonne Fortune et Avroy dans les deux sens de circulation.

Les déviations habituelles seront mises en place via l'A604.

Le chantier permettra d'effectuer plusieurs actions de nettoyage, l'entretien de la ventilation et des équipements électromécaniques. Ce sera également l'occasion pour les services de secours de réaliser divers exercices.

La liaison E25-E40 est fréquentée quotidiennement par 70.000 à 90.000 véhicules.