Seraing: un homme interpellé après avoir blessé son rival amoureux à l'arme blanche

Un jeune homme, né en 1998 et en séjour illégal, a été interpellé après avoir poignardé un autre individu samedi, a indiqué le parquet de Liège.



La victime a été agressée à l'arme blanche par son rival amoureux. Touchée aux poumons et à la nuque, elle a été emmenée au Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye par une amie. Ses jours ne sont pas en danger. Le suspect a été interpellé par la police et privé de liberté. Il sera déféré au parquet de Liège dimanche.