Sofia, humoriste, lance un cri de DOULEUR: "On est tous en train de crever" (vidéo)

Une humoriste originaire de Verviers a partagé une vidéo poignante sur les réseaux sociaux. Désespérée par le peu de spectateurs présents dans les salles, elle lance un véritable appel à l'aide.

"Je laisse un petit message parce que j'ai vu la salle et… merde parce que là, on est tous en train de crever", explique Sofia Syko, comédienne et humoriste, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Après avoir visité une salle vide, elle prend son téléphone en voiture et filme sa réaction. "J'ai vu les avions bondés. Sans distance, sans rien du tout. Mais ça, c'est économique donc c'est normal. On s'en fout de faire la même chose dans les théâtres."

Son message, peut-être le plus sincère de tous ses rôles, a déjà été vu 230.000 fois en 24 heures. "J'avais envie de dire exactement ce qui arrivait au fond de ma gorge, au fond de mon cœur, au fond de mes tripes, en me disant: mais merde, je suis crevée, j'en ai marre. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir."

"Je ne suis pas la seule à péter un câble"

Sofia Syko était policière en début de carrière, elle a fait le choix de la scène il y a deux ans. Il lui a fallu du courage ce jour-là et de l'audace hier pour oser se mettre à nu. "J'ai passé toute la soirée à dire "merci, c'est gentil". J'ai essayé de répondre à tout le monde et puis là, j'ai été dépassée. Je n'ai pas fait ça pour faire avancer les choses, j'ai fait ça pour moi, parce que j'avais envie de dire à certaines personnes que la petite sympa, elle pète aussi un câble, elle n'en peut plus… Et je ne suis pas la seule."

"Je suis en colère, je suis triste. Je suis crevée. Je ne sais pas comment on va s'en sortir", dit encore Sofia Syko dans sa vidéo.