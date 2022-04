Un automobiliste alcoolisé renverse un piéton à Seraing: le conducteur était déchu du permis de conduire

Un homme a été renversé mercredi soir à Seraing (province de Liège) par un conducteur ayant consommé de l'alcool, indique le parquet de Liège. Les jours de la victime sont en danger.



Un homme a été percuté mercredi vers 23h40 par une voiture alors qu'il traversait un passage piéton situé rue de Cockerill à Seraing. Le chauffard a ensuite pris la fuite et ne s'est pas arrêté. Selon les premiers éléments recueillis, le véhicule roulait à vive allure et la victime a été projetée sur une vingtaine de mètres. Grièvement blessé, l'homme âgé d'une soixantaine d'années a été transporté à l'hôpital. Vendredi matin, le parquet de Liège affirmait que les jours de la victime étaient toujours en danger. Elle présente un traumatisme crânien et de multiples fractures. Le piéton a dû subir une opération neurochirurgicale. Le conducteur a été interpellé mercredi soir, cinq minutes après les faits, par une patrouille de police de la zone Seraing-Neupré.

Le pare-brise de la voiture était fortement endommagé et le chauffard était nerveux au moment de son interpellation. Le conducteur avait une passagère. Il a été contrôlé positif à l'alcool et des analyses doivent encore déterminer s'il avait éventuellement consommé des stupéfiants. Au moment de l'accident, le véhicule était en défaut d'assurance, de contrôle technique et d'immatriculation.

Le conducteur était déchu du permis de conduire et ne pouvait pas prendre le volant. L'homme qui a renversé le piéton est déjà bien connu de la justice pour une dizaine de faits de roulage. Il a été déféré vendredi matin au parquet de Liège et une demande de mandat d'arrêt a été émise à son encontre.