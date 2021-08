Un bus pour aiguiller les sinistrés vers les bons corps de métier est à Verviers avant Liège et Namur

En province de Liège, les corps de métier de la construction sont très recherchés depuis les dégâts dus aux inondations de la mi-juillet. Un bus qui met en relation les victimes des intempéries et les entrepreneurs sillonne la région. Il était à Verviers ce mardi.

Parmi les habitants venus chercher de l’aide, Irène Schyns. Elle a vu sa maison à Ensival être dévastée. "Et maintenant j’entends qu’il faut dépolluer les murs. Il y a de la moisissure qui commence à s’installer sur les murs. On nous a prêté un déshumidificateur, on nous a dit qu’il fallait chauffer, mais manifestement ce n’est pas suffisant."

Face à elle dans le ConstruBus, des juristes, des architectes, des entrepreneurs, des experts de la construction, pouvant répondre à toutes ses interrogations et l’aiguiller sur des pistes des solution en lui fournissant les contacts des professionnels adéquats. "Le but c’est de leur donner pas forcément des solutions toutes faites mais en tout cas en schéma, et de leur dire voilà, dans votre cas ce qui serait bien c’est d’abord de contacter telle et telle personne, de voir comment ça se passe, et voilà. De leur donner les différentes étapes de la démarche", explique le directeur de l’Union Wallonne des Architectes Gaëtan Doquire.

Et ça a fonctionné : "J’ai eu des pistes concernant les personnes à qui je dois m’adresser pour la dépollution", confirme Irène.

Comme Irène, les demandes des sinistrés tournent souvent autour des mêmes problèmes : "On rencontre beaucoup de difficultés qui ont trait à l’humidité, à la dépollution, au nettoyage des bâtiments. Ce sont les premières questions que nous avons reçues", ajoute Paul-Philippe Hick, le directeur de la Chambre de Construction de Liège.

Verviers était la première étape de ce bus itinérant. Dans les prochains jours, les experts se rendront à Liège puis à Namur.