Un restaurateur de Huy perd le contrôle de son feu d'artifice: "J'ai des impacts, comme des coups de pierre sur ma voiture"

A Huy, plusieurs voitures ont été endommagées par un feu d'artifice tiré à l'occasion du nouvel an. Les riverains déplorent cette situation et comptent porter plainte.

Le feu d'artifice fait partie du folklore du nouvel an. Mais à Huy, l'un d'entre eux a eu des conséquences inattendues. Des fusées, tirées depuis le parking d'un restaurant, ont en effet provoqué de nombreux dommages sur les voitures de riverains, qui ont constaté les dégâts le lendemain.

Des fusées ont, par exemple, percuté des véhicules. D'autres voitures portent les stigmates des étincelles, ce qui confirme que les distances de sécurité n'ont pas été respectées. Une situation qui ne plaît vraiment pas aux riverains concernés par ces incidents. "J'ai des impacts, comme des coups de pierre", explique Anne-France, une cliente du restaurant qui organisait le feu d'artifice. "On voyait les étincelles et tout ce qui s'en suit. Ici j'ai des impacts un peu partout. Je vais aller porter plainte. Ici, ça peut rouiller et quand on sait combien coûte une voiture, je ne suis pas très d'accord", explique-t-elle.

Des voisins ont également été perturbés par cette célébration. "J'ai entendu ma fille qui rentrait, j'ai vu une vidéo sur sa tablette. Mon mari m'a ensuite expliqué qu'il y avait eu des impacts sur les voitures et qu'ils étaient rentrés, par peur", explique Valérie, qui habite tout près du restaurant en question.

Un accord a été trouvé à l'amiable avec le restaurateur, mais les victimes ont déjà pris contact avec leur assureur pour se faire indemniser.