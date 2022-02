Une personne décède dans un accident entre une voiture et deux camions sur l'E25 à Sprimont

Une personne a perdu la vie dans un accident de la circulation impliquant deux camions et une voiture, vendredi matin sur l'autoroute E25 à hauteur de Sprimont (province de Liège), indiquent les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau.



Les pompiers verviétois sont intervenus vendredi peu avant 12h45 sur l'A26/E25 à Sprimont dans le sens Luxembourg vers Liège, après la montée d'autoroute de Sprimont. La bande de droite est obstruée et des embouteillages sont signalés. Deux camions et une voiture sont entrés en collision. Une désincarcération a dû être menée pour extraire le conducteur de la voiture, coincé entre les deux camions. Il est décédé sur place. L'hélicoptère de Bra-sur-Lienne est intervenu. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'accident.