Un homme circulant à Ensival (Verviers) a brûlé des deux feux rouges, dimanche vers 08h30 avant de percuter une voiture et de finir sa course sur quatre autres véhicules. Le passager de la voiture qui a été heurtée la première fois a été blessé par l'impact. Légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital. Le conducteur de la voiture en cause, sous influence de l'alcool au moment des faits, a aussi été blessé, rapporte le parquet de Liège.