L'arrivée d'un distributeur de billets va changer la vie des habitants de Tintigny: "Quand on veut trouver de l'argent liquide, c'est compliqué"

L'appareil a été installé par Bpost il y a quelques jours. La demande des habitants était forte.

Il a été installé il y a quelques jours rue de France, dans le centre de la commune. Un distributeur d’argent tout neuf. Une sacrée bonne nouvelle pour Guy qui, depuis un an, est obligé de parcourir de nombreux kilomètres… "Quand on veut trouver de l'argent liquide, c'est compliqué parce qu'à part ici... Il y avait même un distributeur pour les extraits mais qu'on a enlevé. Soit il faut aller à Jamoigne, mais parfois c'est fermé le matin ou l'après-midi", indique cet habitant de Tintigny.

Pour le retrait de billets, il faudra encore un tout petit peu patienter. En général, ce type de machine a plutôt tendance à disparaître. Mais ici, les habitants étaient demandeurs. Et ils ne sont pas les seuls… "Il y a aussi les touristes. Et puis, comme on a sur place des circuits courts et marchés fermiers, tous le sproducteurs n'ont pas un appareil Bancontact ou payer avec cartes de crédit", note Benoit Piedboeuf, le bourgmestre de Tintigny.

C’est le 13ème distributeur installé dans la province depuis 2013. Pour ce service public rendu, le bourgmestre a remis ce matin à la représentante de Bpost un cadeau symbolique : du vin de groseille, spécialité de la région.