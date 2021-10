La commune d'Herbeumont rétrocède une partie des loyers pour lutter contre l’exode

Il y a du neuf à Herbeumont, la commune vient de terminer la construction et d’inaugurer deux logements tremplins. Objectif? Aider les jeunes ménages de la commune ou non à se loger et lutter contre l’exode.

Depuis plusieurs années, la petite commune rurale constate un exode des jeunes ménages qui ont de plus en plus de difficultés à s’établir à Herbeumont ou dans ses villages. La population de la commune ardennaise est pourtant en hausse, mais les jeunes ménages ont du mal à s’y établir. Il n'y a pas assez de jeunes pour faire vivre les écoles, associations, etc… Comme son calme et sa nature sont très appréciés, le succès touristique fait grimper les prix.

Pour tenter d’y remédier, la commune d'Herbeumont a décidé d’aménager deux logements tremplins. Des jeunes vont ainsi pouvoir les louer à un prix modéré et même récupérer une partie du loyer s’ils achètent ensuite un logement dans l'entité. Un calcul fait sur la base des salaires. "Par exemple, entre 30 et 35.000 euros, quelqu'un payera 450 euros. Si au bout de la troisième année, il a son projet soit de construction, soit d'achat d'une maison et qu'il part du logement, on lui rétrocèdera 50% de ce qu'il a versé comme loyer au cours des trois ans où il est resté ici", explique Catherine Mathelin, la bourgmestre d’Herbeumont.

Pour en bénéficier, l’âge de futurs acquéreurs doit être compris entre 18 à 35 ans pour l’un des membres du couple et pas plus de 45 ans pour l’autre. Ils ne doivent pas être déjà propriétaire d’un bien immobilier et les revenus nets imposables sont plafonnés entre 30.000 et 50.000 euros. La durée maximale du contrat est de 6 ans, avec une partie du loyer rétrocédée de façon dégressive au fil des années. Plus tôt ils se sont logés - et donc plus vite le logement sera à disposition d’un nouveau ménage -, plus ils retoucheront.

Avec ce principe, la commune espère ainsi inciter les jeunes à rester à Herbeumont et éviter l’exode.