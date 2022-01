Les petits bunkers d'Hombourg bientôt restaurés: "Il va y avoir une mitrailleuse factice, qui fait même le bruit"

Des petits bunkers longent la frontière belgo-allemande depuis l'entre-deux guerre. Aujourd'hui ils font partie des décors, mais une ASBL compte bientôt les restaurer.

Jean-Marie Cormann est passionné d'histoire. Il est l'administrateur délégué de l'ASBL CF3F. Celle-ci a décidé de rénover deux fortins de Hombourg, dans la province du Luxembourg.

Ces petits bunkers faisaient office de mini-ligne Maginot, censée retenir la progression des Allemands en 1940. "Évidemment, quand la guerre a éclaté, on a fait autre chose, on s'est retiré et on a pris une différente décision : on a pratiqué la bataille. Mais bon, tous les petits bunkers et tout l'équipement étaient là" explique Jean-Marie.

Bientôt, deux de ces petits bouts d'histoire vont reprendre vie, dans les moindres détails : "Il va y avoir une mitrailleuse factice, qui fait même le bruit, mais qui sera complètement inoffensive".

Il y a 14 fortins à Hombourg, et 375 tout le long de la frontière, jusqu'à Arlon.