A Aubange, en province de Luxembourg, la commune accentue sa lutte contre les rodéos sauvages. Le bourgmestre vient de prendre une ordonnance de police pour y mettre fin. Depuis plusieurs mois, le poste frontière sert de lieu de rassemblement pour des courses de voitures illégales sur l’autoroute.

Sur une vidéo partagée sur le réseau social TikTok, on peut voir une deux voitures faire la course au milieu de l'autoroute devant un public. D'autres images montrent des dérapages dans un rond-point, ou encore des drifts sur une aire d'autoroute.

On a parfois plus de 80 voitures, 200 personnes

Le point central de ces rassemblements illégaux: l'aire douanière d'Aubange. "On a parfois plus de 80 voitures, 200 personnes. Les départs se font d'ici, ils se lancent sur l'autoroute, ils vont faire demi-tour au rond-point à Mesancy, reviennent ici et c'est le premier qui passe la ligne d'arrivée qui a gagné", nous explique François Kinard, bourgmestre d'Aubange, interrogé sur place.

Ces événements attirent du monde venu surtout de France et du Luxembourg, dont les frontières sont très proches. Le bourgmestre d’Aubange a donc décidé de réagir avec notamment une interdiction de rassemblement de plus de cinq personnes sur l’aire d’autoroute en question, l’A28, entre 19h et 4h du matin. "Ce qui permet à la police de pouvoir disperser en cas d'attroupement. La deuxième partie de l'ordonnance de police, c'est que ceux qui s'adonnent aux courses peuvent se voir saisir leurs véhicules pendant une semaine", précise François Kinard.

Il y a un risque d'accident

Pour la police, ces sanctions sont nécessaires car ces rodéos urbains peuvent être dangereux. "Il y a un risque d'accident. Il y a diverses infractions qui peuvent être constatées. Et il y a beaucoup de participants. Il y a des piétons qui viennent sur la bande de circulation, qui regardent les véhicules. Il y a un danger pour eux également", indique Gérard Martin, commissaire de la zone de police Sud-Luxembourg.

Ils ont vu qu'on était là. Ça s'est passé de manière bon enfant

La police renforce ses patrouilles. Un contrôle a d’ailleurs déjà été organisé samedi soir, notamment auprès de voitures de tuning qui passaient la frontière. "Ils ont vu qu'on était là. Ça s'est passé de manière bon enfant. On a beaucoup communiqué pour expliquer pourquoi on était là. Je pense que le message va passer au fil des semaines. Il faudra qu'on reste attentif les vendredis et samedis suivants", confie Dominique Cornez, commissaire de la police fédérale de la route en province de Luxembourg.

Il y a deux semaines, un accident s’est produit lors d’un rodéo urbain, faisant deux blessés légers. La commune et la police veulent donc éviter d’autres incidents, peut-être plus graves.