Tellin: une ferme en feu ce mercredi après-midi

Un incendie s'est déclaré à Tellin peu après midi. Au départ, ce sont les ballots d'une ferme qui se sont enflammés. Le feu s'est ensuite propagé au corps de logis, à la ferme même. Les pompiers et la police sont actuellement sur place et tentent de maîtriser le feu. La N899 (ou rue de Rochefort) est pour l'instant fermée.

Les dégâts matériels semblent importants mais heureusement il n'y a pas de blessé. On ignore encore les causes de cet incendie.