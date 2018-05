Collision frontale à Ciney: une femme enceinte entre la vie et la mort

Une collision frontale entre deux véhicules a fait un blessé grave vendredi matin sur la chaussée d'Yvoir à hauteur de Braibant (Ciney), a indiqué le parquet de Namur.



La conductrice d'un des deux véhicules impliqués n'aurait pas cédé le passage comme elle le devait. Selon le parquet de Namur, cette dame était enceinte et arrivait bientôt au terme de sa grossesse. Elle a été grièvement blessée. Ses jours sont en danger, ceux de son bébé également. Le second conducteur n'a quant à lui pas été blessé.



Un expert a été envoyé sur place pour déterminer les causes exactes de l'accident.