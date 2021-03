Décision radicale à Florennes: le bourgmestre ferme les écoles secondaires dès ce mardi

Un nouveau comité de concertation prévu avant la fin de la semaine, avec la possibilité de discuter de mesures plus radicales ? L'idée circule si la situation épidémique est toujours jugée inquiétante, mais rien n'est fait à ce stade.

C'est le commissaire Covid 19 Pedro Facon qui est chargé d'évaluer les mesures décidées ces derniers jours et de rendre une note aux autorités. Ces mesures sont celles annoncées notamment par les ministres de l'enseignement dimanche. Ils ne veulent pas de fermeture d'écoles avant Pâques, mais demandent des précautions sanitaires renforcées.

À Florennes, en province de Namur, une décision radicale vient d'être prise : hier soir, le bourgmestre a décidé de fermer les écoles secondaires de sa commune. Autrement dit, dès aujourd'hui et pour deux semaines, jusqu'aux vacances. Stéphane Lasseaux explique sa décision ce matin dans le journal de 7h sur BEL RTL. Le bourgmestre cdH répond aux questions de Stéphanie Tuetey.

Pourquoi cette décision radicale et soudaine ? Vous l'annoncez hier soir et la fermeture est pour ce matin.

Les décisions doivent être prises rapidement, et les actions aussi, sinon on laisse circuler le virus. Il faut savoir que sur Florennes, le taux d'incidence est 3 à 4 fois supérieur à la moyenne provinciale. Principalement, selon l'analyse des clusters, dans les écoles.

Les mesures annoncées par les ministres de l'enseignement ne suffisent pas ?

Non, ça ne suffit pas. J'ai vu qu'il fallait éviter et interdire les mélanges de bulles entre les classes. Mais en secondaires, avec les cours d'option, ce n'est pas possible.

Vous n'appliquez pas les décisions des autorités. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu exagéré comme décision, que cela va alimenter la peur chez tout le monde ?

Je ne suis pas certain que ça va alimenter la peur, mais au contraire tranquilliser une série de personnes. Il y a cette crainte de circulation du virus, principalement dans les écoles selon le Comité de concertation. Dès lors, il fallait prendre des mesures. Au niveau du primaire, ou des maternelles, on voit mal des jeunes de 3, 4, 5 ans rester chez eux devant un ordinateurs, avec leurs parents qui travaillent.