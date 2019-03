Dinant: un important incendie dans un immeuble fait un blessé

Une personne a été blessée et dix autres ont dû être évacuées d'un immeuble après qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble à appartements à Dinant dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué à Belga le porte-parole de la zone de secours Dinant-Philippeville, Gilles Boonen. D'importants moyens ont été déployés et le plan médical d'urgence a été placé en préalerte.



Les services de secours sont intervenus vers 4h du matin pour ce feu qui a pris dans un appartement situé au 4e étage de l'immeuble. Intoxiquée, une personne a été secourue par camion-échelle et emmenée à l'hôpital. Dix résidents ont été évacués. Les immeubles attenants n'ont pas dû être évacués.

L'incendie était confiné, mais ne s'est pas propagé aux autres appartements, a précisé Gilles Boonen. Les pompiers ont pu le maîtriser et certains habitants ont pu regagner leur appartement.L'incident a nécessité l'intervention de trois autopompes, une autoéchelle, un camion-citerne et trois ambulances.La police est sur place pour tenter de déterminer les causes de l'incendie.