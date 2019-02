Namur: un homme alcoolisé blesse deux policiers après une altercation

Un homme alcoolisé a blessé deux policiers samedi soir à Namur, indique dimanche le parquet namurois. Ceux-ci venaient l'intercepter après une autre altercation. L'individu, né en 1977, a voulu se rendre chez une dame avec laquelle il aurait entretenu une relation. Celle-ci, accompagnée d'un autre homme, n'a pas voulu le laisser entrer et une bagarre a éclaté entre les deux hommes.Appelée sur place, la police est intervenue mais le prévenu ne s'est pas laissé faire. Il a frappé un policier avec un coup de poing américain. Des renforts ont alors été appelés, mais l'individu est tout de même parvenu à blesser un autre policier, en lui luxant l'épaule.Les deux policiers ont respectivement une incapacité de travail de sept et 14 jours. L'agresseur présumé a lui été privé de liberté, même s'il dit qu'il s'agit d'une erreur policière et nie avoir porté des coups.